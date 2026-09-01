"Левски" обяви новия си генерален спонсор, сделката е най-голямата за българския спорт

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"Левски" обяви новия си генерален спонсор. Това е букмейкърската компания 8888.bg.

"За мен е чест да обяви, че стартираме дългосрочно партньорство с тази компания. Благодаря на спонсора, че имаше желанието да бъде наш спонсор", каза изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров.

Димитър Ганев, изпълнителен директор на 8888.bg пък заяви, сделката по партньорството се готви отдавна.

"Левски" има дълга и славна история с верни привърженици. Клубът е и шампион. "Левски" представя най-добре България в турнирите. Това е най-голямата сделка в историята на българския спорт. И една от най-значимите на Балканите", каза Ганев.

Той не уточни за какъв период от време е точно договора.

"Надявам се скоро време да водим преговори и за името на новия стадион", добави още Ганев.

Партньорството няма да се изчерпа само с логото на екипите.

"Ще има и много инициативи за феновете", каза пък Александър Личев, маркетингов директор в 8888.bg.

Още днес фланелката с новия спонсор на "Левски" ще бъде пусната в продажба.

В последните 5 г. генерален спонсор на "сините" бе друга компания от този бранш - "Палмс бет".