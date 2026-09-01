"Левски" приема "Лудогорец" след първия си мач в Лига Европа

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"Левски" ще приеме "Лудогорец" след първия си мач в Лига Европа. Това стана ясно от програмата на БФС.

Дербито между актуалния шампион на България и 14-кратният такъв ще се играе на на 20 септември (неделя) от 20,30 ч. Двубоят е от 10-ият кръг на Първа лига.

3 дни по-рано "сините" излизат в първия си мач от същинската фаза на Лига Европа, като съперник на "Васил Левски" ще е "Залцбург".

През миналия сезон "Левски" 6 пъти игра срещу "Лудогорец", но нито веднъж не спечели.

На 20 септември, но от 17,45 часа ще стартира срещата между "Локомотив" (Пловдив) и ЦСКА. Отложеният мач на "червените" срещу другия "железничарски" тим - "Локо" (Сф), ще се проведе на 16 септември.

Дербито на Пловдив между "Ботев" и "Локо" пък е предвидено за 13 септември от 20,30 часа на "Колежа".