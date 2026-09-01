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https://www.24chasa.bg/sport/article/23485771 www.24chasa.bg

Александър Везенков отказал да се завърне в НБА

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Александър Везенков Снимка: Startphoto

Голямата ни баскетболна звезда Александър Везенков е отказал да се завърне в най-силното първенство - НБА.

Това твърди гръцкият журналист Михалис Стефану.

Според него към Везенков е имало интерес от страна на "Минесота Тимбъруулвс". "Вълците" са отправили и конкретна оферта към тежкото крило на "Олимпиакос", но той е предпочел да остане в гранда от Пирея.

През сезон 2023/24 българинът бе част от състава на "Сакраменто", но взе участие в само 42 срещи, като в нито една от тях не бе титуляр. През лятото на 2024 г. той бе изпратен в "Торонто", но скоро след това двете страни се съгласиха да прекратят договора по взаимно съгласие.

През миналия сезон Везенков бе избран за най-полезен играч в Евролигата, а в края на сезона спечели и най-силното баскетболното състезание в Европа.

Александър Везенков Снимка: Startphoto

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