Александър Везенков отказал да се завърне в НБА

Голямата ни баскетболна звезда Александър Везенков е отказал да се завърне в най-силното първенство - НБА.

Това твърди гръцкият журналист Михалис Стефану.

Според него към Везенков е имало интерес от страна на "Минесота Тимбъруулвс". "Вълците" са отправили и конкретна оферта към тежкото крило на "Олимпиакос", но той е предпочел да остане в гранда от Пирея.

През сезон 2023/24 българинът бе част от състава на "Сакраменто", но взе участие в само 42 срещи, като в нито една от тях не бе титуляр. През лятото на 2024 г. той бе изпратен в "Торонто", но скоро след това двете страни се съгласиха да прекратят договора по взаимно съгласие.

През миналия сезон Везенков бе избран за най-полезен играч в Евролигата, а в края на сезона спечели и най-силното баскетболното състезание в Европа.