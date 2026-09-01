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Нова операция предстои на Линдзи Вон, ще се възстановява 9 месеца

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Линдзи Вон Снимка: instagram.com/lindseyvonn/

Олимпийската шампионка в спускането Линдзи Вон ще претърпи поредна операция през ноември - на предна кръстна връзка, следваща от поне 9 месеца възстановяване.

41-годишната американка се завърна в световния елит през сезон 2025/2026 след изкуствена става на дясното коляно.

Месец преди олимпийските игри през февруари тя скъса предна кръстна връзка на лявото си коляно, но въпреки това стартира. При тежко падане на игрите на 8 февруари Вон получи фрактура на пищяла и претърпя пет спешни операции, като кракът ѝ бе спасен от ампутация.

На олимпийски игри Вон има 1 златен (Ванкувър 2010) и 2 бронзови медала, на световни първенства  2 златни, 3 сребърни и 3 бронзови медала, а също така 4 пъти е печелила световна купа.

Линдзи Вон Снимка: instagram.com/lindseyvonn/

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