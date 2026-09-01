Ламин Ямал счупи рекорд на 91 г.

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Звездното крило Ламин Ямал стана най-младият футболист в историята на "Барселона", достигнал 50 гола.

Световният и европейски шампион с Испания вкара 2 пъти при победата с 5:2 над "Райо Валекано" във втория кръг на Ла Лига снощи.

Ямал беше на 19 години и 49 дни в деня на мача. Предишният рекордьор беше испанският нападател Хосеп Ескола, който записа това постижение през 1935-а на възраст 20 години и 356 дни.

Голямата легенда на "Барса и водещ реализатор на каталунския клуб за всички времена - Лео Меси, достигна 50 гола на 21 години и 120 дни.