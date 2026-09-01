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Президентът на Аржентина към Меси: Вие сте невероятен човек!

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Лионел Меси Снимка: Ройтерс

Аржентинският президент Хавиер Милей благодари на осемкратния носител на „Златната топка" Лионел Меси за кариерата му с националния отбор. Вчера 39-годишният звезден нападател обяви оттеглянето си от държавния тим. Държавният глава публикува пост повода в профила си в инстаграм.

„Благодаря ви много, вие сте невероятен човек", написа Милей.

„Поздравления за Лионел Меси за изключителната му кариера с националния отбор, която вдъхнови милиони и промени тази красива игра. Благодаря за всички незабравими моменти с националния отбор на Аржентина и за това, че обединихте феновете по целия свят. Пожелавам ви всичко най-добро в следващия етап от кариерата ви", написа пък босът на ФИФА Джани Инфантино.

Лионел Меси Снимка: Ройтерс

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