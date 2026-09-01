Веласкес: След последното гостуване на "Славия" някои хора се опитаха да наранят отбора ми

След последното гостуване на "Славия" някои хора се опитаха да наранят отбора ми.

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес преди гостуването на "белите" утре вечер в Овча купел. През миналата година "сините" паднаха 0:2 навън.

Иначе настоящата среща със "Славия" трябваше да се играе преди няколко седмици, но от "Левски" я отложиха преди първия мач от плейофа за влизане в Шампионската лига срещу АЕК.

"Отборът се възстанови доста добре след мача с "Ботев" (Пд). Би трябвало всички, които бяха в групата за двубоя в неделя, да са на линия за срещата утре", започна Веласкес.

Испанският предводител на "сините" изтъкна, че тимът му е направил добър рейд в Европа.

"В първенството от 6 мача имаме 6 победи. Но трябва да надградим. И да се подобрим. Винаги търсим как може това да се случи. Представянето на футболистите до момента е изключително добро. Чувствам се много горд с играчите ми. Голяма привилегия е за мен, че работя с тези играчи. Забравяме какво се случи в Европа и трябва да сме концентрирани изцяло върху "Славия", каза още треньорът на българския шампион.

През миналата година "белите" спечелиха най-старото столично дерби през декември. Испанецът призна, че отлично си спомня този двубой през 2025 г.

"Ще бъде труден мач. След мача през миналата година научих доста", каза Веласкес.

Треньорът на "Левски" призна, че има възможност отборът да се подсили с нов играч до края на трансферния прозорец. Както е известно, "сините" вчера се разделиха с бранителя Стипе Вуликич.

"Няма да взимаме играч, само за да го имаме като бройка. Възможно е и да разделим с някой друг. Всичко е възможно все пак. От спортно-техническа гледна точка обаче не може да отслабим отбора", обясни предводителят на "сините".

Той говори с за част от контузените в отбора - Акрам Бурас и Мустафа Сангаре. Веласкес разкри, че алжирският халф се е разминал от тежка контузия.

"Бурас би трябвало да се върне след паузата за националните отбори. За Сангаре - по-рано. Травмите им са различни. Останалите (Радослав Кирилов, Оливер Камдем) също се възстановяват по план", завърши Веласкес.