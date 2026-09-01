Български национал отказал на "Левски"

"Левски" е опитал да привлече Петко Христов през летния трансферен прозорец, но 27-годишният защитник е отказал да се завърне в България, съобщават в Италия.

Въпреки че неговият "Специя" (изпаднал в трета лига) се разбрал със "сините", за да осигури средства за нов нападател, Христов е предпочел да остане в Ботуша. Тимът му иска да се раздели с него и заради високата му заплата.

Бранителят, който е бе част от школата на "Левски", записа 118 мача за "Специя", след като бе привлечен от "Фиорентина" през 2021 г. В професионалния футбол дебютира със "Славия", която го продаде във "Фиорентина" през 2017 г. за около 1,7 милиона евро.

27-годишният Христов е част от националния отбор.

Междувременно "Левски" търси спешно централен защитник, след като преотстъпи Стипе Вуликич на "Септември". С това "сините" освободиха една квота за чужденец, а бъдещето на Кристиан Макун също остава въпросително поради сериозен интерес от Гърция.

Крайният срок за картотекиране на играчи в Лига Европа е 2 септември, а трансферният прозорец в България затваря на 8 септември.