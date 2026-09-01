След двата припадъка Мусиала е готов да играе за "Байерн"

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Джамал Мусиала е близо до завръщане за "Байерн" (Мюнхен) и може да играе за купата на Германия срещу "Оснабрюк" при гостуването утре вечер, съобщи старши треньорът Венсан Компани.

Халфът пропусна старта на сезона, след като в 2 контроли колабира.

Това наложи корекция в лекарствата му.

Мусиала разкри, че страда от "кратки, временни, но лечими абсансни припадъци, произтичащи от неврологична дисфункция". След промяната на лечението офанзивният футболист вече е окей.

Нападателят Серж Гнабри също възстановява успешно бедрена контузия, отбеляза Компани. На вратата на шампионите срещу "Оснабрюк" ще застане Йонас Урбиг вместо Мануел Нойер, като младият страж продължава да получава повече игрово време с оглед наближаващия край на кариерата на Нойер.