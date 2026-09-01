Десподов пропуска мача с екзекутора на ЦСКА

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Българският национал Кирил Десподов проведе засилена спринтова тренировка и тялото му реагира отлично, съобщава paok24.com. Крилото на ПАОК се възстановява по план след операция на палеца на крака през май. Той вече увеличава натоварванията си и до дни се очаква да се включи в основната група на ПАОК.

Десподов обаче пропуска утрешния мач за купата на Гърция срещу екзекутора на ЦСКА в Лига Европа ОФИ (Крит) на стадион „Тумба".

Старши треньорът Алесио Лиши няма да разчита още на контузените Том Луше, Суалио Мейте и Янис Сарис, а Мади Камара и Пантелис Хадзидякос остават под въпрос.