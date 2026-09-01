Аржентинец отстрани Александър Василев на старта в Пловдив

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Александър Василев отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро.

19-годишният българин, който получи "уайлд кард" за участие в основната схема, отстъпи на третия поставен Хуан Мануел Ла Серна (Аржентина) с 1:6, 2:6 за 68 минути.

Василев не успя да окаже съпротива на 289-ия в света, който реализира два пробива в първия сет, за поведе в резултата. Във втората част младият българин допусна два брейка и изостана с 1:4, върна единия пробив и намали до 2:4, но впоследствие отново загуби подаването си.

Така Александър Василев за втори пореден път отстъпва още на старта на кортовете на тенис клуб "Локомотив", след като и в началото на август не успя да запише победа в миналия турнир от сериите "Чалънджър" в Пловдив.

По-късно днес, не преди 17:30 часа, в изцяло български двубой националите Пьотр Нестеров и Янаки Милев ще стартират участието си в надпреварата на сингъл.

В турнира при дуетите, не по-рано от 19:30 часа, българите Джордж Лазаров и Борислав Кирилов ще започнат срещу Никита Мащаков (Украйна) и Тадия Радованович (Сърбия).

Утре също в надпреварата на двойки Янаки Милев и сърбинът Стефан Попович ще излязат срещу българите Даниел Спасов и Калоян Шиков, докато братята българи Радослав и Васил Шандарови ще се изправят срещу Федерико Янаконе (Италия) и Георгий Кравченко (Украйна).