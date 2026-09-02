ЦСКА форсира привличането на нови

ЦСКА ще форсира селекцията си и ще пробва да привлече нови играчи до края на днешния ден. Причината - тогава е последният срок за картотекиране на футболисти от списък “А” за Лигата на конференциите.

“Червените” очакват поне двама нови. Единият е защитник, а другият халф. И двамата са чужденци. Но не става дума за тези, чиито имена се спрягаха в края на седмицата.

Освен входящи ЦСКА ще направи и изходящи трансфери. Първи в списъка е Исак Соле. Дошлият от “Славия” със сериозни очаквания така и не оправда доверието на Христо Янев. И Соле ще бъде продаден до края на седмицата.

В същото време стана ясно, че “червените” ще изиграят отложения си мач с “Локо” (Сф) следващата сряда. ЦСКА реши да се възползва от правото да отмени двубой от елита след катастрофата 0:3 от ОФИ в Крит на 20 август.

