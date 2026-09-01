"Лудогорец" подписа с бронзов медалист от световно първенство

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"Лудогорец" направи впечатляващ трансфер.

Нашият тим привлече бронзовия медалист от световното първенство преди 4 г. в Катар хърватски вратар Иво Гърбич от английския втородивизионен "Шефилд Юнайтед". Стражът премина успешно медицинските изследвания и вече е в Разград, а междувременно двата клуба финализираха успешно преговорите по трансфера.

Гърбич има впечатляваща визитка, като в кариерата си е носил екипите на "Атлетико" (Мадрид) и френския "Лил".

На мондиал 2022 бе резерва на Доминик Ливакович.

За последно 30-годишният страж игра под наем от "Шефилд Юнайтед" в турския "Фатих Карагюмрюк". През сезон 2025/2026 Гърбич записа 33 мача за тима от комшийския елит, в който тогава работи настоящият треньор на "орлите" Томас Райс (водеше "Самсун").

„Това е поредната крачка напред в моята кариера. Надявам се да спечеля трофеите, за които "Лудогорец" ще се бори", коментира Гърбич след пристигането си в Разград.

Иво Гърбич е третият хърватски вратар, който ще пази за разградчани след Кристиян Кахлина и Симон Слуга.

Новото попълнение ще проведе първата си тренировка с "Лудогорец" утре и ще бъде на разположение на треньорския щаб за следващите мачове на отбора в Първа лига.

Гърбич е четвъртият нов футболист, привлечен от "Лудогорец" през настоящия сезон. Преди него към 14-кратните шампиони се присъединиха Михаил Полендаков, дошъл под наем също от "Шефилд Юнайтед", Натан Фернандес и Хосам Абделмагид.

ВИЗИТКА

Име: Иво Гърбич

Роден: 18 януари 1996 г., Сплит, Хърватия

Пост: вратар

Ръст: 195 см

Юноша: "Хайдук" (Сплит)

КАРИЕРА

2014/2017 - "Хайдук" (Сплит) - 10 мача

2018"2020 - "Локомотива" (Загреб) - 33 мача

2020/2024 - "Атлетико" (Мадрид) - 14 мача

2021/2022 - "Лил" (под наем) - 29 мача

2024/2026 - "Шефилд Юнайтед" - 11 мача

2024/2025 - "Чайкур Ризеспор" (под наем) - 23 мача

2025/2026 - "Фатих Карагюмрюк" (под наем) - 33 мача

Национален отбор на Хърватия - 2 мача

УСПЕХИ

Шампион на Испания - 1 път

Трети на световното първенство през 2022 г.