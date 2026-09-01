Димитър Кузманов отстрани американец на старта в Порто

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Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Порто (Португалия) с награден фонд 97 640 евро.

33-годишният пловдивчанин, който премина през квалификациите, надигра "щастливия губещ" от пресявките Алафия Айени (САЩ) с 6:2, 1:6, 6:3 за час и 52 минути на корта.

След като спечели първия сет по убедителен начин, представянето на Кузманов претърпя спад във втората част, а той загуби три от подаванията си и допусна изравняване в общия резултат. В решаващия трети сет българинът поведе с 4:1 след два пробива, но американецът успя да намали до 4:3. С два поредни гейма на своята сметка и нов брейк в последния девети гейм, Кузманов затвори мача с 6:3.

Следващият съперник на българина ще бъде Мигел Дамас (Испания).

С този успех Димитър Кузманов вече има гарантирани 10 точки за ранглистата на АТП, както и 1590 евро от наградния фонд на надпреварата.