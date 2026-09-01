Българин спечели етап №4 на обиколката с финален спринт, поляк излезе начело

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Българинът Мартин Папанов от отбора на Cyto Trigon спечели четвъртия етап на 73-ата Международна колоездачна обиколка на България от Павел баня до Троян с дължина 104,7 километра.

Той финишира пръв във финален спринт на откъсналите се четирима състезатели с време 2:28:22 часа и средна скорост от 42.34 км/ч, следван от Антони Мурий (Полша) и италианците Симоне Лука и Микеле Бономети.

Днешният маршрут премина през Стара планина и Беклемето - едно от най-познатите и тежки изкачвания в българското колоездене.

Жълтата фланелка облече 20-годишният Мурий с общо време 9:38:40 часат Той има аванс в генералното класиране от 2 секунди пред Лука и на 6 секунди пред Бономети. Досегашният лидер Михайло Столич (Сърбия) имаше трудности и изостана много, като се свлече на 34-ото място на 3:41 минути.

От българите най-добре се движи Радостин Златев от ПСКК Васил Левски, който е седми на 26 секунди зад полския водач, който заслужи и бялата фланелка за най-добре представящ се млад състезател до 23 години. С успеха си днес пък Папанов прогресира до 16-ото място, но с изоставане от 1:28 минута.

Лилавата фланелка за активност взе нидерландецът Яри Страверс, а фланелката за най-добре представящ се катерач отиде при Симоне Лука.

Утре (2 септември) Троян ще бъде домакин и на заключителния пети етап - Троян-Троян, с дължина 111,2 километра. С него ще бъде поставен финалът на 73-ата Международна колоездачна обиколка на България и ще се определи крайният победител в надпреварата.