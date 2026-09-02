Алекс и Мони загряха за Евроволей за мъже с Евроволей за жени

Вместо да играят контроли със Сърбия, братя Николови гледаха внимателно... Сърбия

Големите звезди на българския волейбол - световноизвестните братя Николови, загряха за европейското първенство за мъже със специално посещение на европейското първенство за жени. Александър Николов и Симеон Николов се появиха изненадващо в Чехия като зрители на осминафиналите от Евроволей 2026 при дамите. Точно в Бърно в този ден бяха мачовете на България, но и на Сърбия, а именно в отбора от съседната ни държава се твърди, че играят любимите момичета на българските момчета. Алекс е свързван с една от новите звезди на сръбския тим Хена Куртагич. Мони пък наскоро беше видян от фенове заедно с друга сръбска волейболистка - Александра Узелац. Симеон и Александра се разхождаха хванати ръка за ръка преди подготовката на националните отбори.

Пропаднали контроли между мъжките национални отбори на България и Сърбия дадоха възможност на братя Николови да организират пътуване, заради което пак да се заговори за българо-сръбската дружба. На 1 и 2 септември в София трябваше да се играят две приятелски срещи, част от подготовката на “лъвовете” и “плавите” за предстоящото европейско. Проверките пропаднаха заради вирус в българския лагер, за да не се рискува здравето на останалите играчи в най-неподходящ момент. Това пък даде възможност на здравите Александър и Симеон да пътуват до Чехия и евентуално да заздравят личните си връзки със сръбския волейбол.

Присъствието им в залата в Бърно нямаше как да остане незабелязано. А от чешката волейболна федерация се възползваха - похвалиха се със звездните гости и направиха блицинтервю за социалните си мрежи с Алекс и Мони. Докато държат талисмани на първенството, братя Николови отговаряха на забавни въпроси от типа “кой спи по-дълго преди мач”, “кой пропуска повече тренировки”, “кой е по-добър на сервис”, “кой се ядосва повече след загубен гейм”...

“Аз съм домашният любимец на треньора”, пошегува се Алекс. “Да, той е любимецът на треньора”, потвърди Мони. Алекс се ядосвал повече след загубен гейм и при съдийски грешки. Мони поспивал повече, а за пропуснатите тренировки всеки посочи другия.

На 9 септември в София се открива Евроволей 2026 за мъже. От 19 часа в “Арена София” България излиза срещу Северна Македония. От груповата фаза на родна земя за “лъвовете” следват мачове срещу Португалия (11 септември), Украйна (12 септември), Израел (14 септември) и Полша (16 септември).

Осминафиналите в София са на 19 и 20 септември, а четвъртфиналите - на 22 септември.

Алекс, Мони и съотборниците им вече тренират в “Арена София”.