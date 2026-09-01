Димо Тонев: Прекалено много време отделихме за тези, които не искат да играят за България

Мениджърът на женския национален отбор по волейбол - легендата Димо Тонев, коментира представянето на европейското.

Тимът на селекционера Марчело Абонданца достигна до осминафиналите, където загуби с 0:3 срещу световния и олимпийски шампион Италия.

"Разнопосочни са впечатленията ми от представянето на тима. Важното е, че успяхме да преодолеем груповата фаза и да се класираме за осминафиналите. Това беше важното за момичетата, за федерацията, както и за всички.

Със сигурност има неудовлетворение от представянето ни в някои двубои, но трябва да знаем, че във волейболната игра има известна логика. Тя предполага, че когато играеш с по-класни отбори, с по-класни състезателки, е доста трудно да се пребориш. Може би има известно неудовлетворение от мача с Гърция, но пък виждаме, че Гърция играе много добре в този турнир, същото е и с Чехия.

Имахме добри мачове със силни противници. По-важното е, че имаше много голямо желание в тези момичета, които бяха в състава. Трябва да им отдадем заслуженото, да им благодарим за усилията, които положиха. Вижда се израстване - индивидуално в състезателките, но и като отбор. Тази година тимът беше коренно различен, доста подмладен, но и трябва да отбележим, че играха състезателките, които желаят да са тук. Прекалено много време отделихме за тези, които не искат да играят за България", коментира Тонев.