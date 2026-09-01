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Димо Тонев: Прекалено много време отделихме за тези, които не искат да играят за България

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Димо Тонев (в средата) до Марчело Абонданца, който говори на волейболиските. Снимка: БФВ

Мениджърът на женския национален отбор по волейбол - легендата Димо Тонев, коментира представянето на европейското.

Тимът на селекционера Марчело Абонданца достигна до осминафиналите, където загуби с 0:3 срещу световния и олимпийски шампион Италия.

"Разнопосочни са впечатленията ми от представянето на тима. Важното е, че успяхме да преодолеем груповата фаза и да се класираме за осминафиналите. Това беше важното за момичетата, за федерацията, както и за всички.

Със сигурност има неудовлетворение от представянето ни в някои двубои, но трябва да знаем, че във волейболната игра има известна логика. Тя предполага, че когато играеш с по-класни отбори, с по-класни състезателки, е доста трудно да се пребориш. Може би има известно неудовлетворение от мача с Гърция, но пък виждаме, че Гърция играе много добре в този турнир, същото е и с Чехия.

Имахме добри мачове със силни противници. По-важното е, че имаше много голямо желание в тези момичета, които бяха в състава. Трябва да им отдадем заслуженото, да им благодарим за усилията, които положиха. Вижда се израстване - индивидуално в състезателките, но и като отбор. Тази година тимът беше коренно различен, доста подмладен, но и трябва да отбележим, че играха състезателките, които желаят да са тук. Прекалено много време отделихме за тези, които не искат да играят за България", коментира Тонев.

Димо Тонев (в средата) до Марчело Абонданца, който говори на волейболиските. Снимка: БФВ

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