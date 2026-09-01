"Манчестър Сити" изравни трансферния рекорд в Англия

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"Манчестър Сити" постигна споразумение с "Челси" за полузащитника Енцо Фернандес срещу 146 милиона евро, с което изравнява трансферния рекорд на английската Висша лига. Играчът е получил разрешение да премине медицински прегледи преди затварянето на трансферния прозорец.

Фернандес е поредното ново попълнение в халфовата линия на "Манчестър Сити" след Елиът Андерсън (135 милиона евро за "Нотингам") и Аюб Буади (95 милиона евро за "Лил").

С този трансфер общите разходи на клуба за периода достигат около 457 милиона евро това лято.

Сумата за Фернандес е идентична с тази, която "Ливърпул" плати за Александър Исак миналата година на "Нюкасъл".