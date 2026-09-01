ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Работещите (съ)граждани Гюров и Кандев поеха от му...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23489972 www.24chasa.bg

"Манчестър Сити" изравни трансферния рекорд в Англия

2572
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Енцо Фернандес Снимка: Ройтерс

"Манчестър Сити" постигна споразумение с "Челси" за полузащитника Енцо Фернандес срещу 146 милиона евро, с което изравнява трансферния рекорд на английската Висша лига. Играчът е получил разрешение да премине медицински прегледи преди затварянето на трансферния прозорец.

Фернандес е поредното ново попълнение в халфовата линия на "Манчестър Сити" след Елиът Андерсън (135 милиона евро за "Нотингам") и Аюб Буади (95 милиона евро за "Лил").

С този трансфер общите разходи на клуба за периода достигат около 457 милиона евро това лято.

Сумата за Фернандес е идентична с тази, която "Ливърпул" плати за Александър Исак миналата година на "Нюкасъл".

Енцо Фернандес Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)