Съперник на ЦСКА в Европа уволни треньора

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Турският „Трабзон", който е съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите, уволни треньора си Фатих Теке след загубата с 1:2 от „Амед" в третия кръг на комшийския шампионат.

Решението идва след едва три мача от първенството, в които отборът събра 4 точки (единствената победа бе срещу „Истанбул Башакшехир" с 2:1) и заема 11-о място в класирането.

48-годишният Фатих Теке (клубна легенда) пое тима през март 2025 г., води го в 62 мача и спечели купата на Турция.

Летните трансфери на бившите играчи на „Ливърпул" Мохамед Салах и Фабиньо не му помогнаха за добър старт на сезона.