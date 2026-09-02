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Бивш треньор на ски звездата Алберт Попов влиза в ...

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Бивш треньор на ски звездата Алберт Попов влиза в щаба на "Дея"

Велизар Маджаров

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Снимка: "Дея"

Бивш треньор по кондиционна подготовка на звездата ни в ските алпийски дисциплини Алберт Попов влиза в щаба на "Дея Волей".

Велимир Машкаров, авторитетен специалист, ще е кондиционен треньор в бургаския клуб, където изкара първите две години от проекта на морския тим.

"Дея" стартира подготовка в намален състав, но с новопривлечения бивш капитан на националния отбор Цветан Соколов.

"Старите пушки" Георги и Валентин Братоеви ще се присъединят в близките дни, заради здравословен проблем на човек от семейството в София.

Допълнително ще се включат японското либеро Хироки Кото и бразилският център Виктор Алкантара Витао, които във вторник вечер имаха резервирани от клуба билети за полет до Истанбул.

Другият японец в селекцията на "Дея", доскорошният посрещач на гранда "Джей Тект" Косуке Хата ще бъде на линия от 14 септември, заради чакано през тази седмица първо дете в семейството.

"Сутрин ще тренираме в модерен фитнес в Бургас под ръководството на доказан кондиционен спец като Велимир Машкаров.

След обяд сме в зала "Младост", като имаме планирани и пълни медицински изследвания", призна пред "24 часа" старши треньорът на "Дея" Георги Димитров.

Снимка: "Дея"

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