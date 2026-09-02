Новак във Висшата лига взе цели 18 нови играчи

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„Хъл" привлече още двама футболисти преди затварянето на лятната трансферна прозорец.

Новакът в английската Висша лига, който стартира сезона с 2 победи, подписа с крилото на „Сток Сити" Сорба Томас, сключвайки с него договор за 4 години. За 27-годишния национал на Уелс бяха платени 8 милиона паунда плюс бонуси.

През изминалия сезон в Чемпиъншип Томас отбеляза 10 гола и направи 11 асистенции в 45 мача. Подробна статистика за представянето на футболиста е достъпна тук.

Освен това „тигрите" закупиха полузащитника на „Олимпиакос" Христос Музакитис и подписаха с него петгодишен договор. За 19-годишния грък англичаните платиха 15 милиона евро.

Той стана 18-ото ново попълнение на клуба това лято. През изминалия сезон Христос отбеляза 1 гол и направи 2 асистенции в 26 мача от гръцкото първенство.

Мениджър на "Хъл" е бившият босненски халф на ЦСКА Сергей Якилович.