80 отбора стартират в Екиден маратона тази неделя

Уникалната надпревара из София ще отбележи 141-вата годишнина от Съединението на България, последните регистрации са до петък

80 отбора се очакват на старт в уникалния за страната Екиден маратон тази неделя. Състезанието на 6-и септември е посветено на 141-вата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и отбелязва 109 години от провеждането на първия щафетен маратон в света – в страната на изгряващото слънце Япония. Дисциплината е официално призната от международната федерация по лека атлетика – World Athletics.

Отборният дух преди всичко

Традиционното вече спортно събитие се организира за 12-а поредна година в Деня на Съединението, поради което символично 6 бегачи в отбор в 6 категории ще пробягат общо разстоянието от 42.195 км за да отбележат този голям български празник. Екиден маратонът дава възможност на всички любители на атлетиката да премерят своите сили завършвайки отборно класическата дистанция и да споделят емоциите от любимия спорт. Заявките за участие са както от спортни клубове, така и от корпоративни тимове.

Състезателното трасе е по булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви" и „Черни връх". Отборите ще преминат под формата на щафета класическата маратонска дистанция от 42.195 км, като всеки участник ще пробяга на своя пост съответно 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и накрая 7.195 километра. Всяка година броят на участниците расте, в първото издание преди 11 години отборите бяха 38.

На старт най-добрите бегачи и редица популярни личности

В състезанието, наред с най-добрите български бегачи в момента, ще участват и редица от най-успешните ни спортисти, както и популярни личности от други области. На старт ще застанат и много любителски отбори, а по традиция ще има тимове на различни фирми, както и представители на държавните институции. Същевременно Българската Армия в лицето на Военната спортна Федерация ще проведе за пореден път в рамките на състезанието своето Държавно отборно първенство с участието на 20 представителни тима от различни родове войски.

Последни регистрации са възможни до петък

Всички желаещи да станат част от събитието и да споделят емоциите от любимия спорт и да премерят своите сили в маратона все още могат да заявят своето участие с последни регистрации до петък, 4 септември 2026 г на http://sofiaekidenmarathon.com/

Надпреварата ще стартира точно в 9.00 часа в неделя, на 6-и септември от зоната пред Националния стадион „Васил Левски" и се очаква да приключи малко след 13.00 часа на същото място. Старт на състезанието ще даде извънредният и пълномощен посланик на Япония в Република България негово превъзходителство Чикахиса Суми.

Организатор на събитието е Спортен клуб „София Европа", под патронажа на Посолството на Япония в България и с подкрепата на „София – европейска столица на спорта", Столична община, Федерация „Спорт за всички", Клуб "5kmrun".

Още за Екиден маратона, първият е през 1917 г

Първият Екиден маратон се провежда през далечната 1917 г. в Япония и от тогава набира световна популярност като достъпно и атрактивно масово спортно събитие по целия свят, което е подчинено на отборния дух и колективната победа. Наименованието на състезанието не е случайно - думата „екиден" се формира от две японски думи „еки"-пост и „ден"- предаване. Регламентът предвижда отборите да се състоят от по шест души, които общо изминават класическата дистанция от 42.195 км.