Клубовете от Висшата лига счупиха рекорда за входящи трансфери - над 3,3 млрд. паунда!

Клубовете от Висшата лига на Англия счупиха рекорда за входящи трансфери в рамките на един летен трансферен период за втора поредна година.

Пристигането на крилото на "Евертън" - Илиман Ндиайе, в "Манчестър Сити" за сума от 65 милиона паунда означава, че общите разходи на отборите от английския елит са надхвърлили 3,198 млрд. паунда още в часовете преди затварянето на трансферния прозорец. Така, дори преди финализирането на сделката за Енцо Фернандес от "Челси" в "Манчестър Сити" за рекордните 125 милиона, беше прескочена бариерата от три милиарда за първи път в историята.

Само трансферите на трима футболисти - Елиът Андерсън от "Нотингам Форест" също в "Сити" за 116 млн., Морган Роджърс от "Астън Вила" в "Челси" за 117 млн. и Сандро Тонали за сума до 100 млн. от "Нюкасъл" в "Тотнъм", реализирани на по-ранен етап от лятото, заедно достигат 333 млн. паунда.

В понеделник "Ливърпул" постигна съгласие да заплати начална сума от 107 млн. за крилото на "Пари Сен Жермен" - Брадли Баркола, а това вероятно ще нарасне до 123 млн., когато бъдат включени бонусите.

От 11-те най-скъпи трансфери в историята на футбола, четири от тях - Фернандес, Андерсън, Роджърс и Баркола, се случиха през това лято.

За да стане ясна тоталната доминация на трансферния пазар на Висшата лига пред останалите водещи първенства в Европа, трябва да се отчете, че единствено преминаването на Ян Диоманде от "РБ Лайпциг" в "Реал Мадрид", и изходящия трансфер от "Нюкасъл" към "Барселона" на Антъни Гордън, са за суми над 60 млн. паунда. Дори новака в английския елит "Ипсуич Таун" похарчи повече от европейски грандове като "Барселона", "Милан" и "Ювентус".

Само трите отбора, спечелили промоция от второто ниво на футбола в страната - "Ипсуич", "Хъл Сити" и "Ковънтри Сити", съвкупно са похарчили над 400 млн.

"Манчестър Сити" е отборът с най-големи разходи - 451 млн. паунда, но и един от клубовете с най-големи приходи от продадени играчи - 289 млн.

От тимовете във Висшата лига "Ливърпул", "Тотнъм" и "Ипсуич" са с най-голям отрицателен нетен баланс за трансфери през лятото - над 200 млн. паунда, докато най-големият печеливш от продажби е "Астън Вила", който се раздели с голяма част от състава, с който спечели Лига Европа през миналия сезон.