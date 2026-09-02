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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23491676 www.24chasa.bg

"Лудогорец" привлича халф от Аржентина

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Новият треньор на “Лудогорец” получи фланелка с номер 1 от изпълнителния директор на клуба Ангел Петричев. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

"Лудогорец" е постигнал споразумение за привличането на аржентинския дефанзивен полузащитник Кевин Ортис от "Росарио Сентрал", пише местният спортен журналист и трансферен експерт Сесар Луис Мерло в социалните мрежи.

Българският клуб се е съгласил да заплати 200 хиляди долара за едногодишен наем, като в контракта има опция за закупуване на 70% от правата на играча срещу 1,5 милиона долара.

25-годишният Ортис беше преотстъпен от юли миналата година на "Атлетико Тукуман", за който записа 34 мача с 2 асистенции, но прекратява преждевременно престоя си в състава на "синьо-белите", който трябваше да бъде до края на декември, за да продължи кариерата си в Европа.

Новият треньор на “Лудогорец” получи фланелка с номер 1 от изпълнителния директор на клуба Ангел Петричев. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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