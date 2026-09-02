Възроденият "Академик" (Сф) си има и треньор - бивш шеф на школата на ЦСКА

Костадин Ангелов е новият старши треньор на "Академик" (София), съобщиха от управата на футболния клуб.

Опитният 53-годишен специалист се завръща в мъжкия футбол, като поема възродения представителен отбор на „студентите".

Притежаващият УЕФА Про треньорски лиценз наставник, известен с прозвището Коце Лаптопа, започва кариерата си през 2002 година като помощник на Пламен Марков във "Видима-Раковски", а през 2006 година застава начело на севлиевци. След това той е бил старши треньор и на отборите на "Ботев" (Пловдив), "Пирин" (Благоевград), "Пирин" (Гоце Делчев), "Оборище" (Панагюрище), "Витоша" (Бистрица) и "Янтра" (Габрово). Трупа международен опит и в индонезийския елитен "Про Дута" през сезон 2009/2010.

В периода 2023-2025 година Ангелов е директор на ДЮШ на ЦСКА, където работи допреди 12 месеца. За последно той води футболен отбор през лятото на 2021 година, когато беше на кормилото на "Янтра".

Първият официален двубой на "Академик" ще бъде на 7 септември, когато тимът гостува на "Люлин" в среща от първия кръг на новия шампионат в „Б" окръжна група.

Съставът на „студентите" за настоящата спорно-състезателна година ще бъде изграден изцяло от момчета, родени през 2005, 2006 и 2007 година. Това съобщиха вчера от ръководството на клуба при обявяването на завръщането на "Академик" (София) във футбола.

"С наближаването на 80-годишния юбилей от създаването му през далечната вече 1947 година, основната цел пред нас ще бъде да възродим традициите и славата на "студентския" клуб. Този акт е израз на амбицията ни талантливите български деца и младежи да имат достъп до качествено футболно обучение, съчетано с развитието им като интелигентни, достойни и отговорни личности. В исторически план "Академик" (София) винаги е бил своеобразен мост между спорта и образованието, поради което съзнаваме отговорността, която поемаме, асоциирайки се със спортна институция от такъв ранг. Възобновяването на първия състав и включването на две формации в детско-юношеските първенства са първите малки, но уверени крачки, предприети по пътя към възраждането на славния някога столичен клуб", написаха от ръководството в профила на клуба във фейсбук.