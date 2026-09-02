"Септември" ще играе с "Фиорентина" в младежката Шампионската младежка лига

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Младежкият отбор на "Септември" (София) ще се изправи срещу "Фиорентина" във втория предварителен кръг на Младежката Шампионска лига (UEFA Youth League). Жребият за тазгодишното издание на турнира на най-добрите младежки отбори в Европа беше изтеглен в Нион за първите три кръга.

Мачовете са на 28 октомври - гостуване във Флоренция, реванш на 5 ноември 2026 година в България.

Часовете и стадионите, на които ще се изиграят срещите, предстои да бъдат обявени официално от УЕФА.

Победителят от тази двойка знае възможния си съперник и за третия кръг, където ще дойде някой от "Динамо" (Тбилиси, Грузия), "Динамо" (Минск, Беларус) или датския "Копенхаген". Двата отбора от бившия СССР първо ще се срещнат в два мача в първия кръг, а победителят ще играе с датчаните във втория. Оттам пък ще стане ясен и съперникът на победителя от мача "Септември" - "Фиорентина".

"Септември" участва в турнира като шампион в първото издание на Елитната юношеска група до 18 години, след като до сезон 2025/2026 българският представител се излъчваше от турнира за Купата на БФС. Също така "Септември" е единственият български тим, който е елиминирал съперник в младежката Лига на УЕФА.

Младежката лига на УЕФА се разиграва в два потока - поток на Шампионската лига, където играят младежките отбори на клубовете в основната фаза на турнира, и поток на националните шампиони, където играе и "Септември".

Двата потока се събират на 1/16-финалите с 22 отбора от основната фаза и 10 отбора от групата на местните шампиони, след което на принципа на елиминациите определят и първенеца.

През сезон 2025/2026 титлата спечели "Реал" (Мадрид) след победа над белгийския "Брюж" на финала.