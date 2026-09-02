"Септември" ще играе с "Фиорентина" в младежката Шампионската младежка лига

Младежкият отбор на "Септември" (София) ще се изправи срещу "Фиорентина" във втория предварителен кръг на Младежката Шампионска лига (UEFA Youth League). Жребият за тазгодишното издание на турнира на най-добрите младежки отбори в Европа беше изтеглен в Нион за първите три кръга.
Мачовете са на 28 октомври - гостуване във Флоренция, реванш на 5 ноември 2026 година в България.
Часовете и стадионите, на които ще се изиграят срещите, предстои да бъдат обявени официално от УЕФА.
Победителят от тази двойка знае възможния си съперник и за третия кръг, където ще дойде някой от "Динамо" (Тбилиси, Грузия), "Динамо" (Минск, Беларус) или датския "Копенхаген". Двата отбора от бившия СССР първо ще се срещнат в два мача в първия кръг, а победителят ще играе с датчаните във втория. Оттам пък ще стане ясен и съперникът на победителя от мача "Септември" - "Фиорентина".
"Септември" участва в турнира като шампион в първото издание на Елитната юношеска група до 18 години, след като до сезон 2025/2026 българският представител се излъчваше от турнира за Купата на БФС. Също така "Септември" е единственият български тим, който е елиминирал съперник в младежката Лига на УЕФА.
Младежката лига на УЕФА се разиграва в два потока - поток на Шампионската лига, където играят младежките отбори на клубовете в основната фаза на турнира, и поток на националните шампиони, където играе и "Септември".
Двата потока се събират на 1/16-финалите с 22 отбора от основната фаза и 10 отбора от групата на местните шампиони, след което на принципа на елиминациите определят и първенеца.
През сезон 2025/2026 титлата спечели "Реал" (Мадрид) след победа над белгийския "Брюж" на финала.