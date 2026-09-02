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https://www.24chasa.bg/sport/article/23492146 www.24chasa.bg

Билети по 15 и 30 евро за първото вечно дерби за сезона

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"Левски" и ЦСКА ще играят за суперкупата на България за първи път от 20 г. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Билетите за финала за суперкупата на България по футбол между ЦСКА и "Левски" вече са в продажба.

Първото вечно дерби за сезона ще се състои на 9 септември от 18,30 часа на Националния стадион „Васил Левски".

За феновете на "Левски" са секторите "А" и "Б", а за тези на ЦСКА са отредени сектори "В" и "Г".

За "А" и "В" билетите са по 30 евро. По 15 са за "Б" и "Г".

Има и ВИП пропуски по 100 евро.

Първоначално билетите ще са в продажба онлайн в мрежата Eventim. От събота ще са и в ръчна продажба на на касите на ст. „Васил Левски".

"Левски" и ЦСКА ще играят за суперкупата на България за първи път от 20 г. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

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