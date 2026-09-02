България с 2 двойки на европейското по плажен волейбол до 20 г.

България ще бъде представена с две двойки на европейското първенство по плажен волейбол за младежи и девойки до 20 години, което ще се проведе от 3 до 6 септември в Батипаля, Италия.

Женската ни двойка Габриела Петкова и Ивайла Кирева ще започне участието си от квалификационната фаза. Българките ще се стремят да преодолеят пресявките и да намерят място в основната схема на европейския шампионат. Техен треньор е Мирослав Градинаров.

При мъжете България ще бъде представена от Захари Згуров и Георги Антов. Двамата си осигуриха директно участие в основната схема на Европейското първенство, след като спечелиха титлата на Балканското първенство. Подготовката на мъжката двойка е под ръководството на треньора Невен Нешев.

Участието на двете български двойки на европейския форум е важна стъпка в развитието на младите ни състезатели в плажния волейбол. За тях шампионатът в Батипаля ще бъде възможност да премерят сили с най-добрите двойки в Европа в своята възрастова група и да натрупат ценен международен опит.

Квалификациите при жените започват на 2 септември, а същинската част на Европейското първенство ще се проведе от 3 до 6 септември в италианския град Батипаля.