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Още звезди от Русия и Сърбия в бенефиса на Теодор Салпаров

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Теодор Салпаров ще се сбогува с феновете. Снимки: CEV

Олимпийският шампион от Лондон 2012 Александър Волков ще се включи в отбора на чужденците за бенефисния мач на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда". Прощалният мач на легендарния волейболен номер 13 ще се състои на 5 септември от 16,30 в "Арена 8888".

Волков беше съотборник на Салпаров в три различни отбора в Русия - "Луч", "Динамо" (Москва) и "Зенит" (Казан). Блокировачът бе в тима на Русия, постигнал знаменит обрат във финала на олимпиадата в Лондон през 2012 срещу Бразилия с 3:2.

Волков е световен шампион през 2011-а и победител в световната лига през същата година. В Русия е ставал шампион както с "Динамо" (Москва) (2006, 2008), така и със "Зенит" (2011 - 2015). Любопитен факт е, че Волков игра и рамо до рамо с Владимир Николов в "Кунео", с който спечели купа и суперкупа на Италия през 2011-а.

Още едно руско подкрепление се очаква в тима на чужденците. Това е бившият диагонал на "сборная" Николай Павлов. Най-силната му година с националния отбор на Русия е 2013-а, когато с тима спечели световната лига в Мар дел Плата и бе избран за най-полезен играч на турнира, а в последствие вдигна и купата на европейския шампион на първенството в Полша и Дания.

Сръбската група се увеличава с още един играч, след като Сречко Лисинац потвърди участието си в "Една кариера - една легенда". Центърът бе главно действащо лице за Сърбия при единствения златен медал за тима в световната лига - през 2016 година в Краков, а година по-рано игра и финал на турнира.

През 2019 Лисинац вдигна и европейската титла с "плавите". На клубно ниво е ставал шампион на три различни страни - Германия с "Берлин РБ" (2014), Полша със СКРА (2018) и Италия с "Тренто" (2023), като с италианския тим триумфира и на световното клубно първенство през 2018-а.

Бенефисът на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" ще бъде излъчен пряко по bTV от 16,30 часа на 5 септенври в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е и България. Билетите за събитието са в продажба в мрежите на Kupibileti.bg и Eventim.

В обращение вече са и ВИП пропуските за събитието, приходите от които ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.

Теодор Салпаров ще се сбогува с феновете. Снимки: CEV

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