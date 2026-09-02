Още звезди от Русия и Сърбия в бенефиса на Теодор Салпаров

Олимпийският шампион от Лондон 2012 Александър Волков ще се включи в отбора на чужденците за бенефисния мач на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда". Прощалният мач на легендарния волейболен номер 13 ще се състои на 5 септември от 16,30 в "Арена 8888".

Волков беше съотборник на Салпаров в три различни отбора в Русия - "Луч", "Динамо" (Москва) и "Зенит" (Казан). Блокировачът бе в тима на Русия, постигнал знаменит обрат във финала на олимпиадата в Лондон през 2012 срещу Бразилия с 3:2.

Волков е световен шампион през 2011-а и победител в световната лига през същата година. В Русия е ставал шампион както с "Динамо" (Москва) (2006, 2008), така и със "Зенит" (2011 - 2015). Любопитен факт е, че Волков игра и рамо до рамо с Владимир Николов в "Кунео", с който спечели купа и суперкупа на Италия през 2011-а.

Още едно руско подкрепление се очаква в тима на чужденците. Това е бившият диагонал на "сборная" Николай Павлов. Най-силната му година с националния отбор на Русия е 2013-а, когато с тима спечели световната лига в Мар дел Плата и бе избран за най-полезен играч на турнира, а в последствие вдигна и купата на европейския шампион на първенството в Полша и Дания.

Сръбската група се увеличава с още един играч, след като Сречко Лисинац потвърди участието си в "Една кариера - една легенда". Центърът бе главно действащо лице за Сърбия при единствения златен медал за тима в световната лига - през 2016 година в Краков, а година по-рано игра и финал на турнира.

През 2019 Лисинац вдигна и европейската титла с "плавите". На клубно ниво е ставал шампион на три различни страни - Германия с "Берлин РБ" (2014), Полша със СКРА (2018) и Италия с "Тренто" (2023), като с италианския тим триумфира и на световното клубно първенство през 2018-а.

Бенефисът на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" ще бъде излъчен пряко по bTV от 16,30 часа на 5 септенври в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е и България. Билетите за събитието са в продажба в мрежите на Kupibileti.bg и Eventim.

В обращение вече са и ВИП пропуските за събитието, приходите от които ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.