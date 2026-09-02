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https://www.24chasa.bg/sport/article/23492412 www.24chasa.bg

Нов наем за Джак Грилиш в "Евертън"

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Съотборници наливат водка в устата на Грилиш.

Нападателят Джак Грилиш се завърна в "Евертън" под наем от "Манчестър Сити" до края на сезон 2026/2027, съобщи пресслужбата на клуба от Ливърпул.

30-годишният нападател изигра 20 мача от Висшата лига за "Евертън" през миналия сезон, отбелязвайки два гола и давайки шест асистенции. През февруари Грийлиш получи контузия на крака, което прекрати сезона му преждевременно.

Футболистът се е възстановил напълно и е напълно готов за игра.

"Толкова е страхотно. Щастлив съм. Мисля, че съм в най-добрата си форма във всичко в живота, не само във футбола, когато се чувствам обичан. Това ми дадоха мениджърът, съотборниците ми и особено феновете", казва Грилиш пред сайта на "Евертън".

Съотборници наливат водка в устата на Грилиш.

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