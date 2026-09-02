Нов наем за Джак Грилиш в "Евертън"

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Нападателят Джак Грилиш се завърна в "Евертън" под наем от "Манчестър Сити" до края на сезон 2026/2027, съобщи пресслужбата на клуба от Ливърпул.

30-годишният нападател изигра 20 мача от Висшата лига за "Евертън" през миналия сезон, отбелязвайки два гола и давайки шест асистенции. През февруари Грийлиш получи контузия на крака, което прекрати сезона му преждевременно.

Футболистът се е възстановил напълно и е напълно готов за игра.

"Толкова е страхотно. Щастлив съм. Мисля, че съм в най-добрата си форма във всичко в живота, не само във футбола, когато се чувствам обичан. Това ми дадоха мениджърът, съотборниците ми и особено феновете", казва Грилиш пред сайта на "Евертън".