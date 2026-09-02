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https://www.24chasa.bg/sport/article/23492445 www.24chasa.bg

Пратиха допингирания Мудрик в "Тотнъм"

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Михайло Мудрик

Крилото на "Челси" Михайло Мудрик се присъедини към "Тотнъм" под наем до края на настоящия сезон.

Споразумението включва клауза за правото на закупуване на нападателя за 75 милиона паунда (около 87,5 милиона евро), което не е задължително.

През декември 2024 г. в кръвта на Мудрик беше открито забраненото вещество мелдоний. След като наказанието му беше отменено, украинецът изигра три приятелски мача за "Челси" през лятната пауза.

"Нямам търпение да тренирам и да играя за клуба и съм развълнуван да се събера отново с Роберто Де Зерби. Аз съм играч, който носи скорост и креативност и искам да помогна както в нападение, така и в защита. Искам да направя феновете щастливи. Виждам, че тук има силен отбор с добри играчи и очаквам с нетърпение възможността да изляза на терена и да споделя тези специални моменти с тях", цитира Мудрик официалният сайт на "Тотнъм".

Михайло Мудрик и старши треньорът на "Тотнъм" Роберто Де Зерби работиха заедно в "Шахтьор" между 2021 и 2022 година.

Михайло Мудрик

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