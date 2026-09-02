"Ферари" почита Шумахер за 30 г. от дебюта му за тима

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Отборът от Формула 1 „Ферари" ще отбележи 30 години от дебюта на Михаел Шумахер в тима с поредица от събития по време на състезателния уикенд за Гран при на Италия на пистата „Монца".

Пилотите Луис Хамилтън и Шарл Льоклер ще се състезават с екипи и болиди, вдъхновени от първия автомобил на германеца от 1996 г. Допълнително бившите състезатели на тима Себастиан Фетел и Рубенс Барикело ще направят демонстрационни обиколки с шампионския болид F2002.

От „Скудерията" подчертават, че Шумахер, седемкратен световен шампион с 91 победи, е поставил основите на култура от дисциплина, стремеж към перфекционизъм и отборен дух, които продължават да определят идентичността на „Ферари" и днес.

Германецът претърпя тежък инцидент при каране на ски в края на 2013 г. и състоянието му се пази в дълбока тайна.