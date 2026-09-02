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Носителка на 5 олимпийски медала спря със ски бягането

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Керту Нисканен Снимка: instagram.com/kerttuniskanen/

Петкратната олимпийска медалистка по ски бягане Керту Нисканен обяви край на кариерата си, съобщават от Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС).

38-годишната финландка е спечелила три сребърни и две бронзови отличия от зимни игри. Тя е двукратна бронзова медалистка от световно първенство в щафетата.

Нисканен се утвърди като една от най-големите специалистки в класическия стил. Завършва кариерата си с 36 подиума и 8 индивидуални победи от 357 старта. Носителка е на малкия кристален глобус в дистанционните дисциплини за 2023 г.

Керту Нисканен Снимка: instagram.com/kerttuniskanen/

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