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https://www.24chasa.bg/sport/article/23493596 www.24chasa.bg

Моуриньо със свирепо правило в "Реал" при закъснение

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Жозе Моуриньо Снимка: Ройтерс

Старши треньорът на „Реал" (Мадрид) Жозе Моуриньо отмени паричните глоби за закъснения, съобщава Defensa Central.

Играчите, закъснели за тренировка, вече се изпращат да се подготвят самостоятелно във фитнеса и отпадат от състава за следващия мач.

Футболистите са длъжни да бъдат в базата „Валдебебас" час преди началото на заниманията. Затегнат е и контролът върху хранителния режим и възстановяването от контузии, което вече се провежда задължително в клубната база, дори при работа с личен треньор.

63-годишният португалец се завърна начело на „Реал" (Мадрид) на 11 юни 2026 г. с договор за три сезона до 30 юни 2029 г. В първия си престой в клуба (2010 - 2013 г.) той спечели титлата в Испания през сезон 2011/2012 с рекордните 100 точки.

Жозе Моуриньо Снимка: Ройтерс

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