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Калояна Налбантова победи индийка в Шънчжън

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Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

Калояна Налбантова стартира с победа на турнира по бадминтон HSBC BWF World Tour Super 750 в Шънчжън (Китай) с награден фонд 1.25 милиона долара.

20-годишната българка победи представителката на Индия Девика Сихаг с 21:18, 21:15 за 39 минути на корта.

Налбантова, която за първи път в кариера си участва на турнир от сериите "HSBC BWF World Tour Super 750", направи три поредни точки след 18:18 в края на първия гейм, за да поведе в резултата, а във втората част след 11:11 доминираше и без проблеми затвори мача.

Следващата съперничка на националката ще бъде шестата поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон (Тайланд).

Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

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