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Бекъм: Никой не обича "Барселона", колкото Меси!

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Лео Меси Снимка: Ройтерс

Мегазвездата Лионел Меси планира да се завърне в Барселона след края на футболната си кариера.

Въпреки че един от съсобствениците на „Интер Маями" Дейвид Бекъм е изразил желание аржентинската звезда да остане в САЩ и след като окачи бутонките, 39-годишният в момента нападател има съвсем различни намерения.

Според Бекъм световният шампион мисли единствено за завръщане в Каталуния, за да живее в близост до легендарния стадион „Камп Ноу", на който изкара по-голямата част от кариерата.

Връзката на Меси с „Барселона" остава изключително силна.

Лео ми каза, че мисли единствено за това да живее близо до „Камп Ноу". Никой не обича "Барселона" толкова много, колкото него", споделя Бекъм.

Лео Меси Снимка: Ройтерс

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