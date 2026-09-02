Енцо Фернандес вече №3 по натрупани пари от трансфери в историята

Със 125 милиона лири, които “Манчестър Сити”, даде на “Челси” Енцо Фернандес вече е №3 по кумулативни пари от трансфери в историята. А аржентинецът е едва на 26 години.

С новата сума за него са платени общо 310,3 милиона евро за три трансфера. Пред него са единствено бразилецът Неймар с 400 милиона евро също за 3 преминавания и Ромелу Лукаку с 375,9 милиона евро, но от 10 покупко-продажби.

Енцо задмина Кристиано Роналдо, който е заработил за клубовете си 247 милиона евро за 5 трансфера. В десетката са още Александър Исак - 246,1 от 4, Усман Дембеле - 233 от 3, Алваро Мората - 229,2 от 10, Жоао Феликс - 228,1 от 5, Антоан Гризман - 206 от 4 и Матис де Лихт - 197,5 от 3.

Петте най-големи първенства в Европа

завършиха с 1439 сделки за рекордните 6,6 милиарда евро

Разбира се, над всички е английската Висша лига. Пристигането на крилото на “Евертън” - Илиман Ндиайе, в “Манчестър Сити” за сума от 65 милиона паунда означава, че общите разходи на отборите от английския елит са надхвърлили 3,198 милиарда паунда (3,74 милиарда евро) още в часовете преди затварянето на трансферния прозорец, което бе досегашният рекорд за един трансферен прозорец.

Така, дори преди финализирането на сделката за Енцо Фернандес от “Челси” в “Манчестър Сити” за рекордните 125 милиона, беше прескочена бариерата от три милиарда.

Само трансферите на трима футболисти - Елиът Андерсън от “Нотингам Форест” също в “Сити” за 116 милиона лири, Морган Роджърс от “Астън Вила” в “Челси” за 117 милиона лири и Сандро Тонали за сума до 100 милиона лири от “Нюкасъл Юнайтед” в “Тотнъм”, реализирани на по-ранен етап от лятото, заедно достигат 333 млн. паунда. В понеделник “Ливърпул” постигна съгласие да заплати начална сума от 107 милиона за крилото на “Пари Сен Жермен” - Брадли Баркола, а това вероятно ще нарасне до 123 млн., когато бъдат включени бонусите.

От 11-те най-скъпи трансфери в историята на футбола четири от тях - Фернандес, Андерсън, Роджърс и Баркола, се случиха през това лято.

За да стане ясна тоталната доминация на трансферния пазар на Висшата лига пред останалите водещи първенства в Европа, трябва да се отчете, че единствено преминаването на Ян Диоманде от “РБ Лайпциг” в “Реал” (Мадрид) и изходящият трансфер от “Нюкасъл” към “Барселона” на Антъни Гордън са за суми над 60 милиона паунда. Дори новакът в английския елит “Ипсуич Таун” похарчи повече от европейски грандове като “Барселона”, “Милан” и “Ювентус”.

“Ипсуич” реално е с четвъртата най-голяма сума в Англия,

като даде 209 милиона лири за нови играчи.

Само трите отбора, спечелили промоция от второто ниво на футбола в страната - “Ипсуич”, “Хъл” и “Ковънтри”, съвкупно са похарчили над 400 милиона, като “Ковънтри” е единственият тим без лира от изходящи трансфери. “Манчестър Сити” е отборът с най-големи разходи - 472

милиона, но и един от клубовете с най-големи приходи от продадени играчи - 289 милиона.

От тимовете във Висшата лига “Ливърпул”, “Хъл”, “Тотнъм” и “Ипсуич” са с най-голям отрицателен нетен баланс за трансфери през лятото.

“Ливърпул” е на минус 218 милиона,

“Ипсуич” - 193 милиона, “Хъл” - 161 милиона, и “Тотнъм” - 146 милиона.

Въпреки големите си входящи трансфери “Челси” е на плюс от 100 милиона лири заради продажбите си. Само “сините”, “Кристъл Палас”, “Брайтън” и “Нотингам Форест” са на плюс от летния прозорец. По приходи №1 е “Астън Вила” - 294 милиона, но пак е на минус 3.