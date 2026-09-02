“Левски” надцаква румънски гранд за нападател, “сините” плащат 1 млн. евро за таран

“Левски” е надцакал румънски ФКСБ за подписа на нападателя Денис Драгуш.

“Сините” до снощи бяха в напреднали преговори с играча, чиито права се държат от настоящия тим на Мохамед Салах - “Трабзон”. Според медиите в Румъния родният шампион ще плати 1 млн. евро за Драгуш. Интерес към 27-годишния футболист, който освен на върха на атака може да играе и на крилото, е имало и от гранда от северната ни съседка ФКСБ. Самият нападател обаче първо сяда да преговаря с “Левски”. Причината - ще има шанс да играе в Европа. ФКСБ, чийто собственик е ексцентричният Джиджи Бекали, отпадна рано-рано от турнирите на УЕФА.

“Левски” се втурна да търси подсилване в атаката си в последния възможен момент. В сряда вечерта е последният възможен вариант “сините” да картотекират играчи за Лига Европа. Въпреки че трансферният прозорец у нас затваря следващата седмица, правилата в Европа са различни. Иначе според медиите в Румъния единственият шанс родният шампион да не привлече Драгуш е клубът и играчът да не се разберат по финансовите параметри на договора. Съобщава се още, че “Левски” има и план “Б”, ако трансферът на нападателя на “Трабзон” все пак пропадне. И това е футболист от Испания. Самият Драгуш е национал на родината си.