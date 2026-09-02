Кристиян Макун остава на “Герена” заради Лига Европа

Tрансферната сага с бранителя на "Левски" Кристиян Макун приключи. Цяло лято се говори как той ще си тръгне от шампиона на България. От родината му Венецуела обаче дойде новината, че защитникът е решил да остане на "Герена". В Южна Америка твърдят, че гръцкият "Арис" е отправил оферта за Макун в размер на 3,5 млн. евро. Бранителят обаче е отказал да бъде продаден там. Причината - в южната ни съседка няма да играе в европейските турнири, а с "Левски" ще има шанс да играе поне 8 мача в основната фаза на Лига Европа.

Договорът на бранителя със "сините" е до края на следващото лято, но още не е подновен. Което значи, че през зимата той може да преговаря с всеки клуб и да си тръгне след 6 месеца без пари от "Герена".

Иначе феновете на "Левски" не успяха да изкупят за часове отпуснатите им места за първото вечно дерби с ЦСКА, което е в спора за суперкупата на България. Двубоят е на 9 септември. Днес бяха пуснати пропуските, но за сектор "Б" до вечерта имаше доста свободни места.