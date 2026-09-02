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ЦСКА се размина с национал на Израел, прибра Диниш Алмейда

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Христо Янев Снимка: Георги Палейков

ЦСКА се размина в последния момент с 22-годишния израелски наионал Амир Гнах. Лявото крило бе в София, но до договор не се стигна. 

Проблемите с фланговите играчи в ЦСКА са от години. През зимата с големи фанфари бяха приети Пиедраита и Лео Перейра, които са твърдо извън състава на Христо Янев.

Този сезон Ганах е играл като титуляр във всички мачове на израелския първенец, като дори вкара гол на “Викингур” в предварителните кръгове на Шампионската лига. Той е смятан за един от големите таланти на израелския футбол.

За сметка на това най-накрая се стигна до споразумение с 31-годишният защиник Диниш Алмейда, доста познат у нас от "Локо" (Пд) и "Лудогорец". За този трансфер се говори цяло лято, но така и не се осъществи. 

Постигнато е споразумение и с още един играч, но той ще пристигне до часове в София. 

Христо Янев Снимка: Георги Палейков

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