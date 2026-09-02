Теодор Салпаров с ценно дарение към НСА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Академичното ръководство, студенти и преподаватели посрещнаха в Национална спортна академия волейболната звезда Теодор Салпаров, за да му пожелаят успех в предстоящия бенефис.

Волейболният национал, който е възпитаник на НСА, предостави пропуски за грандиозното събитие, като жест на признателност към академичната общност на Спортната академия. Бенефисът „Една кариера, една легенда" ще се проведе на 5 септември от 16:30 ч. в зала Арена „8888" в София. Мачът ще изправи Отбор на българските звезди срещу Отбор на чуждестранните легенди, като селекционерът на мъжкия национален отбор Джанлоренцо Бленджини ще застане начело на международния тим.

В приветствието си ректорът на НСА проф. Красимир Петков подчерта, че за Академията е престижно да обучава студенти от ранга на Салпаров. Към момента именитият волейболист следва в магистърската програма „Спорт за високи постижения". Проф. Петков изтъкна, че образованието в НСА е изключително важно за елитните състезатели, които имат амбиции за своето професионално развитие.

„За големите спортни успехи трябва и голямо сърце, а през своята забележителна 20-годишна кариера Теди Салпаров е доказал, че ги притежава", заяви ректорът на НСА.

„Благодарен съм на Национална спортна академия за обучението, защото за един успешен спортист е невъзможно да прилага в практиката си като треньор своя опит без да има необходимото образование", сподели Теодор Салпаров.

Салпаров направи и ценно дарение за Образователния и олимпийски център на НСА – фланелката, с която триумфира в Шампионска лига с отбора на Зенит (Казан).

„Екипировката ще заеме подобаващо място в музейната експозиция на центъра, за да могат студентите и многобройните посетители да се докоснат до живата история на спорта", поясни проф. Красимир Петков.

Срещата бе организирана от сектор „Волейбол" на НСА, а модератор на събитието беше доц. Владимир Котев.