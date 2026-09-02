Поляк спечели колоездачната обиколка на България

Белгиецът Рутгер Ваутерс от отбора на “Хемус” (Троян) спечели последния пети етап в 73-ото издание на Обиколката на България по колоездене, а полякът Антони Мурий от “Мазовче Серце” триумфира в генералното класиране.

Ваутерс беше най-бърз във финалния спринт по 111-километровото трасе със старт-финал в Троян, като изпревари Стефан Ферхуф (Нидерландия) и Рикардо Биондани (Италия). Така той успя да зарадва публиката в най-колоездачния град на България.

Рожденикът Мурий, който вчера навърши 21 години, започна деня с жълтата фланелка като лидер в състезанието и финишира в основната група, с което запази първото си място в крайното подреждане без особени напъни.

Обиколката на България е едно от най-старите състезания в Европа, но в последните години отстъпи от блясъка си и заради проблеми с управлението на този спорт у нас. Това издание имаше само 5 етапа, като записахме само една победа в предпоследния.

