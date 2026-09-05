Синът на Лейтън Хюит сваля една от близначките на Роджър Федерер

Приятелството на Крус Хюит със 17-годишната дъщеря близначка на Роджър Федерер - Майла, продължава да се разгаря.

17-годишният Крус, който е изгряваща звезда в тениса, син на австралийската легенда Лейтън Хюит и съпругата му - актрисата Бек Хюит, беше забелязан да си гука с блондинката, докато гледаха откритото първенство на САЩ в Ню Йорк в понеделник.

Тийнейджърите седяха един до друг на трибуните, кикотеха се и се усмихваха, докато си бъбреха и гледаха нещо в телефоните си. Изглеждайки много спокойни в компанията си, двамата се наведоха един до друг, докато споделяха приятелски впечатления по време на вечерния мач.

Сестрата близначка на Майла - Шарлийн, и по-малкият им брат Лео също присъстваха и бяха видени да аплодират, докато гледаха победата в първия кръг на американеца Бен Шелтън над холандеца Талон Грикспур.

Крус, Майла и Шарлийн бяха забелязани заедно няколко пъти през последните месеци, включително на откритото първенство на Австралия през януари, където той беше видян да седи до сестрите на трибуните.

И приятелството изглеждаше силно на Уимбълдън миналия месец, когато Крус беше поздравен ентусиазирано от близначките, пристигайки на финала за юноши. Съвместните появи на триото доведоха до голям интерес, предвид изключителните им спортни постижения, което предизвика слухове, че Крус и Мила може би са си паснали.

"Логично е Крус и Мила поне да са приятелки. Той винаги е бил близък с Мила и нейната близначка", каза вътрешен човек пред Woman's Day. "Ако наистина са си паснали, тогава и за родителите им това би било облекчение, защото знаят, че са израснали заедно с много сходни ценности", твърди източникът. Близначките живеят с баща си в Швейцария и Крус според съобщенията обмисля преместване там, за да развие едновременно обещаващата си тенис кариера под наставничеството на Федерер и да бъде близо до приятелите си.

"Семейство Федерер го обожава и Крус смята, че това може да е печелившо и за двете страни. Да бъде близо до момичетата, но и да има Роджър за ментор", добави вътрешният човек.

И добавя: "Крус определено харесва Швейцария. Той обича да е сред семейство Федерер и вижда привлекателността на това да получава такива знания за тениса точно пред директно от извора."

Родителите на Крус, 45-годишният Лейтън и 43-годишната Бек, обаче са предпазливи относно преместването му в чужбина, опасявайки се, че "разсейващи фактори" биха могли да отклонят вниманието му от тренировките по тенис.

"Лейтън разбира защо Крус е развълнуван от това, но той също така е достатъчно дълго в тениса, за да знае колко бързо могат да се промъкнат разсейващите фактори. Той не затваря вратата пред Швейцария, но иска Крус да си спечели правото да взема тези големи решения, като постави работата на първо място", каза източникът.

Лейтън вече публично е признавал цената на нетрадиционния им начин на живот, разкривайки, че Бек тихо е поемала емоционалната тежест от живота на младото им семейство отново и отново. Легендата, приет в "Залата на славата" каза, че Бек е бил опората на семейството, докато са пътували по целия свят заради неговата тенис кариера, а по-късно и когато синът им се е развивал в този спорт.

"Бек пътува по света с нас и това е тежко начинание, особено с три малки деца, трябваше да се преместим и да се установим в чужбинаУ, каза Лейтън на церемонията. И тя направи всичко с грация и елегантност. Ти беше скалата през цялото време, подкрепяйки ме. Със сигурност нямаше да мога да продължа кариерата си и да играя 20 пъти на Australian Opens без теб. Вечно съм ти благодарен, обичам те толкова много", написа Лейтън.

Двойката има три деца: дъщерите Миа, на 20 години, и Ава, на 15 години, както и синът Крус.