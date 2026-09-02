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Мартин Георгиев вкара първия си гол за екзекутора на "Левски" при 2:0 за купата на Гърция

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Мартин Георгиев се радва след гола. Снимка: АЕК

Националът Мартин Георгиев вкара първия си гол за АЕК, който се превърна в екзекутор на "Левски" в плейофите за Шампионската лига.

В среща от стартовия кръг на турнира за купата на Гърция 20-годишният десен защитник започна титуляр и се разписа за крайното 2:0 при гостуването на втородивизионния "Хрисуполис".

Юношата на "Славия" вкара с глава в 83-ата мин след центриране на Ловро Майер. Зини бе открил резултата в 10-ата мин.

Георгиев, който бе купен от АЕК в края на миналата година, игра цял мач и получи една от най-високите оценки.

Мартин Георгиев се радва след гола. Снимка: АЕК

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