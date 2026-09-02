Местят пак мач на “Нефтохимик” заради филма за Стоичков

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За втори път в рамките на дни мачът от петия кръг в Югоизточна трета лига между “Нефтохимик” и дублиращия тим на пловдивския “Локомотив” е преместен.

Снимките на филма “Стоичков - Имало едно време в България” на ст. “Лазур”, които вървят в момента, наложиха срещата в събота, 5 септември, да е в Българово.

Вече е ясно, че е отложен за 23 септември по желание на новия старши треньор на бургазлии Тодор Киселичков, който държи отборът да домакинства на стадион “Лазур”.

Играчът с най-много мачове за “Нефтохимик” още от славните години на клуба Станимир Димитров остава в щаба на Киселичков като първи асистент.