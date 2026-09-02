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https://www.24chasa.bg/sport/article/23496453 www.24chasa.bg

Местят пак мач на “Нефтохимик” заради филма за Стоичков

Велизар Маджаров

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Стадион “Лазур” в момента е превърнат в снимачна площадка. СНИМКА: “24 ЧАСА”

За втори път в рамките на дни мачът от петия кръг в Югоизточна трета лига между “Нефтохимик” и дублиращия тим  на пловдивския “Локомотив” е преместен. 

Снимките на филма “Стоичков - Имало едно време в България” на ст. “Лазур”, които вървят в момента, наложиха срещата в събота,  5 септември, да е в Българово.

Вече е ясно, че е отложен за 23 септември по желание на новия старши треньор на  бургазлии Тодор Киселичков, който държи отборът да домакинства на стадион “Лазур”.

Играчът с най-много мачове за “Нефтохимик” още от славните години на клуба Станимир Димитров остава в щаба  на Киселичков като първи асистент.

Стадион “Лазур” в момента е превърнат в снимачна площадка. СНИМКА: “24 ЧАСА”

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