"Левски" мина и през "Славия" за седма поредна победа в България, "сините" дадоха две жертви

Шампионът на България "Левски" продължава с перфектното си представяне от началото на сезона. Воденият от Хулио Веласкес тим победи 2:1 след обрат "Славия" като гост.

В "Овча купел" Емил Стоев откри в 57-ата мин. Играчът на "белите" се измъкна майсторски от Алекс Сентейес и прати топката в далечния ъгъл на Вуцов.

В 70-ата мин резервата Армстронг Око-Флекс изравни. Ирландското крило на "сините" тръгна почти от тъча към наказателното поле на съперника. Флекс размина като конуси трима играчи на "Славия", а след това копна топката над плонжа на Иван Андонов.

5 по-късно друга резерва на Хулио Веласкес - Хуан Переа, направи обрата пълен. Нападателят засече центриране на Сержиньо от близка дистанция и не остави шансове на стража на "белите". За португалския халф головия пас е под номер 6 от началото на Първа лига.

В самия край на срещата Светослав Вуцов спаси "Левски". След корнер за "Славия" Дейвид Малембана надскочи отбраната на "сините" и стреля. Вуцов обаче с невероятен рефлекс парира и не позволи топката да влезе за втори път в мрежата му.

Победата е седма поредна за "Левски" от старта на кампания за шампионите, които имат пълен актив от 21 точки, като водят 4 пункта пред "Лудогорец" и 5 пред ЦСКА (бел. ред. "червените" са с мач по-малко).

Успехът на "Левски" обаче бе белязан от травми на двама играчи, при това основни и титуляри във важните мачове. Полузащитникът Мехди Мубарик получи разтежение и бе заменен през първата част. Няколко минути по-късно бранителят Никола Серафимов пък падна ужасно на ръката си. Северномакедонецът видимо изпитваше адска болка и бе заменен, а след това веднага бе откаран във ВМА за допълнителни изследвания. Но едно е ясно и двамата ще отсъстват за следващите мачове, като положението при Серафимов е доста тежко.