Веласкес след 7-ата поредна победа на "Левски": Не искам да говоря за трансфери

Не искам сега да говоря за трансфери.

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес, след като неговият тим записа 7-а поредна победа в шампионата, побеждавайки 2:1 "Славия" като гост.

Както е известно, тази вечер е последният шанс за шампионите да картотекират нов играч за Лига Европа. Иначе трансферният пазар у нас затваря следващата седмица.

"На този стадион се играе трудно. Важна победа, важни три точки. Много съм доволен. а почивката говорихме, че трябва да повторим първите 20 минути. Да си подаваме по-добре и да се предпазим от грешки и контраатаки. Играчите разбраха всичко и го показаха по най-добрия начин. Една единствена грешка означаваше гол за съперника, но играчите отново отговориха по най-добрия начин. Показаха характер и класа. Феновете бяха невероятни, дадоха енергия на играчите и те я поеха", каза Веласкес.

Испанецът даде подробности и около травмите, които получиха двама от неговите основни играчи - Мехди Мубарик и Никола Серафимов. Халфът и защитникът получиха травми през първата част на мача със "Славия" и бяха принудително заменени. Доста сериозна изглеждаше травмата на северномакедонеца.

"Мехди Мубарик се надявам, че не е нещо много сложно и сериозно. При Никола Серафимов ситуацията е по-сложна, той вече е в болница. Ще видим колко време ще отсъстват, надявам се да е по-кратко", завърши Веласкес.