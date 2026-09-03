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https://www.24chasa.bg/sport/article/23497080 www.24chasa.bg

Синът на Мартин Стоев ще играе за "Дея"

Велизар Маджаров

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Бившият диагонал на националния ни отбор Цветан Соколов (вдясно) тренира с новия си отбор “Дея”. СНИМКИ: АВТОРЪТ

Синът на бившия национален селекционер по волейбол Мартин Стоев - Ерик, ще играе през новия сезон с екипа  на бургаския “Дея”. 

23-годишният бивш юношески и младежки национал за последно се състезаваше за италианския “Уни Бари Волей” в серия “В”.

196-сантиметровият посрещач ще се конкурира за двете места на позиция 4 с екснационала и капитан на бургазлии Валентин Братоев  и с японското попълнение от местния гранд “Джей Тект” Косуке Хата.

В Бургас пристигнаха и се присъединиха към вечерната тренировка в сряда бразилският център Витао и либерото Хироки Кото, привлечен от отбора на “Нагано”.

На сутрешното занимание във фитнеса на пълни обороти с отбора тренира бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов.

Диагоналът има 2-годишен договор с бургаския клуб. Последната придобивка Ерик Стоев се включи за сефте.

Бившият диагонал на националния ни отбор Цветан Соколов (вдясно) тренира с новия си отбор “Дея”. СНИМКИ: АВТОРЪТ
Ерик Стоев тренира с "Дея".
Бившият диагонал на националния ни отбор Цветан Соколов (вдясно) тренира с новия си отбор “Дея”. СНИМКИ: АВТОРЪТ
Ерик Стоев тренира с "Дея".
Бившият диагонал на националния ни отбор Цветан Соколов (вдясно) тренира с новия си отбор “Дея”. СНИМКИ: АВТОРЪТ
Ерик Стоев тренира с "Дея".

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