Най-тъжният трансфер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Летният трансферен прозорец донесе и най-драматичния и тъжен трансфер от години.

“Бетис” бе принуден да продаде 20-годишния Пабло Гарсия на “Сантандер”, за да освободи място за заплатата на Дани Себайос, завръщащ се в севилския тим от "Реал" (М).

Гарсия постъпва в школата на андалусийците още 6-годишен и оттогава е преминал през всички възрастови групи, за да стигне до първия състав.

Крилото навъртя 33 мача за “Бетис” и отбеляза три гола, а само преди няколко дни се разписа победно при 1:0 срещу “Валенсия” и така откри головата си сметка в испанското първенство.

Пабло мечтаеше да дебютира за своя роден тим и в Шампионската лига, но вместо това трябваше да поидпише за следващите 5 сезона с новака в елита “Сантандер”.

Клубът от Кантабрия ще плати 5,5 млн. евро за 50% от правата му.

Когато си тръгваше от стадиона на “Бетис”, Гарсия беше заедно с майка си в колата и двамата не сдържаха сълзите си на сбогуване.

