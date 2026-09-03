Филип Кръстев се завърна в Нидерландия

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Националът на България Филип Кръстев се завръща в нидерландския „Зволе", обявиха от клуба.

24-годишният офанзивен футболист, който в момента лекува травма в ахилеса, преминава в тима отново под наем от белгийския „Ломел" до края на сезона. За "Зволе" Кръстев игра от януари 2024 до юни 2025 година.

За последно юношата на „Славия" бе част от турския „Гьозтепе", където получи тежката травма, от която продължава да се възстановява.

Кръстев премина в „Ломел" през лятото на 2020 г., след като подписа договор със City Football Group Limited, от чието портфолио е белгийският отбор.

Оттогава постоянно е преотстъпван на „Славия", „Троа", „Камбуур", „Левски", „Лос Анджелис ФК", „Цволе", „Оксфорд Юнайтед" и „Гьозтепе".